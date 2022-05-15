محلل سياسي لـ"سبق": "محمد بن زايد" صانع سياسات.. والإمارات تدخل مرحلة جديدة

وأشار "التليدي" إلى أن الشيخ محمد بن زايد يعرف مطالب وتطلعات شعبه، وأدار ملفات كبرى في الإمارات، وهو أحد صانعي سياسات المنطقة التي تقوم على التسامح والتعايش، ومحاربة الإرهاب والكراهية، والعلاقات الحكيمة والمتوازنة. كل هذه الأسس بنى عليها الشيخ محمد بن زايد سياسته عندما كان وليًّا للعهد في أبوظبي، ويدشنها اليوم بوصفه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة.