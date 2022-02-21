محلل سياسي: يوم التأسيس هو الأكثر قوة للتعريف بالمملكة العربية السعودية

قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي "يحيي التليدي" إن مَن يقرأ تاريخ هذا الوطن العظيم عبر ثلاث مئة عام مضت يدرك أنه يمثل تجربة سياسية فريدة؛ ولذلك كان لا بد من ربط اللحظة الأولى بآخرها، وكان لا بد من التأكيد أن التاريخ يتوسع لصالح هذا الكيان السياسي في هذه التجربة الفريدة، وأن أكثر من المئة عام التي مضت، التي أسس فيها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- دولته، لم تأت مصادفة؛ بل كانت مبنية على قرنين من الزمان قبلها.

وأكد "التليدي" لـ"سبق": "هذا اليوم (يوم التأسيس) يكشف لنا عمق المسافة التاريخية التي تُميِّزنا، وصلابة التاريخ الذي صنعه مؤسسو هذا الوطن بمراحله الثلاث، بل يمكن القول إن السعودية صنعت تاريخ الجزيرة العربية بأكمله في منهجية راسخة، غرست نفسها في التاريخ، وأثمرت هذا الوطن، وخلدت نفسها بوصفها دولة عريقة يسندها التاريخ، ويصقلها عبر تجربة سياسية قاسية، واجهت من خلالها الكثير من التحديات، وصنعت بذلك هوية راسخة، صنعت شكل الجزيرة العربية بأكملها".

وأضاف "التليدي" في حديثه: "هذا اليوم هو الأكثر قوة للتعريف بتاريخ هذا الوطن في يوم التأسيس. وعام 1727م هو المعلم الذي نعيد إليه كل من يسأل من هي المملكة العربية السعودية".

وأشار إلى أن "يوم التأسيس هو الفرصة الأكبر أمامنا لنعلِّم الأجيال أنهم في وطن وُلد بعيدًا عن الثورات والغزوات والاستعمار، وأن هذا بحد ذاته هو سبب نقاء تاريخ هذا الوطن، وصفاء مسيرته السياسية، وتلاحم أبنائه مع مؤسسة الحكم فيه عبر ثلاثة عقود مضت، صنعت مسار هذا الوطن، وشكلت قدراته على التكيُّف، ومواجهة التحديات مهما كانت".