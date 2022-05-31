محلل مالي ينصح بالبدء بالخلطة السحرية للتوفير من الراتب.. إليكم الطريقة

وقال "العطاس": على الموظفين اتخاذ خطوات الادخار من الآن، من اليوم قبل الغد ولا يقف الموظف عند كلمة راحت علي والكل يبدأ على حسب ظروفه المادية بالنسبة على الراتب وما عليه من التزامات مادية ولو بداية من 5% إلى 10% استقطاعاً من الراتب مهما كانت الظروف، اعتبر هذا البند وكأنه ليس في الراتب ولا تستخدمه وادخره ولا تقف على الكلام المحبط بأنه لم يتبق على التقاعد إلا خمس سنوات أو عشر سنوات والمعيشة صارت صعبة وبالذات الذين في بداية حياتهم العملية وأفضل الفرص المالية للادخار من الراتب.