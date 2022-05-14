محمد بن راشد يهنئ محمد بن زايد بأبيات شعرية ويغرد: حامي حمى اتحادنا

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر موقع تويتر، السبت: "انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا للدولة.. محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا، ومؤسس مئوية دولتنا، وحامي حمى اتحادنا، نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا.. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله".
ونشر الشيخ حاكم دبي قصيدة في رثاء المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وتضمنت القصيدة أبيات شعر لمبايعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي رئيسًا لدولة الإمارات.
وأرفق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القصيدة، التي نشرها على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بصورة تجمعه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أبيات شعرية:
وصـبـر مـحـمـد ونـور لـه يـا رب الـدرب... نـعـم الـخـلف للسلف ريـس عـلـى الـدولة
لـي لـه نـبـايع على الطاعة بصدق وحـب ... وطـاعـة ولـي الأمـر بـالـحـق مـكـفـولة
وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الجمعة، عن عمر ناهز الـ74 عامًا، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يومًا اعتبارًا من أمس، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.