محمد بن راشد يهنئ محمد بن زايد بأبيات شعرية ويغرد: حامي حمى اتحادنا

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر موقع تويتر، السبت: "انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا للدولة.. محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا، ومؤسس مئوية دولتنا، وحامي حمى اتحادنا، نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا.. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله".