محليات

محمد بن سلمان: السعودية من بين أسرع الدول نموًّا في العالم

اليوم نحن على وشك الوصول إلى المرتبة 17 بين دول مجموعة العشرين
محمد بن سلمان: السعودية من بين أسرع الدول نموًّا في العالم

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

حامد العلي

أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حديثه إلى مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية، أن هدف السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9%، وقد تحقق نسبة 5.6% في عام 2021، وهذا يضعنا من بين أسرع الدول نموًّا في العالم، مشيرًا إلى أن اقتصاد المملكة سينمو بـ7% العام المقبل.

وتحدث عن موقع المملكة المهم في التجارة العالمية قائلًا: "لدينا موقع استراتيجي تمر منه 27% من التجارة العالمية"؛ حيث إن السعودية ليست دولة صغيرة، فهي من ضمن دول مجموعة العشرين، وأسرع البلدان نموًّا في العالم، وتكمن الإمكانيات العالمية في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: أن ترتيب السعودية في مجموعة العشرين قبل 5 سنوات، كان المرتبة 20، أما اليوم فنحن على وشك الوصول إلى المرتبة 17 بين دول مجموعة العشرين، ونطمح للوصول إلى مرتبة أعلى من المرتبة 15 بحلول 2030.

محمد بن سلمان
ولي العهد
لقاء ولي العهد مع أتلانتيك

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