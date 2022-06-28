"محمد بن ناصر" يؤكد أهمية رفع الكفاءة لأنشطة حماية الحقوق والفرص المتساوية للأشخاص ذوي التوحد

وقدّم رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني شكره وتقديره لأمير المنطقة على رعايته الكريمة للاتفاقية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعد بتدريب وتأهيل العاملين والمختصين في مقر الجمعية بجازان من قبل الخبراء وأعضاء هيئة التدريس في نفس المجال، وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية لتطوير أعمال الجمعية، إضافة إلى تبادل الخبرات بين المختصين من الجامعة والجمعية في مجال اضطراب التوحد.