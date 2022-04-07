محليات

"محمد بن ناصر" يشيد بحصول جامعة جازان على المركز الـ12 بتصنيف Scimago

أكد أن الإنجاز يبرهن على التميز البحثي ويعكس كفاءة الطاقم الإداري والأكاديمي
"محمد بن ناصر" يشيد بحصول جامعة جازان على المركز الـ12 بتصنيف Scimago
محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان
سبق
سبق

هنّأ الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بمناسبة حصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيف العالمي Scimago الذي يهتم بترتيب جامعات العالم المتميزة في البحث العلمي.

وقال أمير المنطقة: "لقد اطلعنا على ما حققته جامعة جازان من مراتب متقدمة في تصنيف Scimago بحصولها على المركز 12 على الجامعات السعودية، والمركز 44 على الجامعات العربية، والمركز 88 على جامعات دول الشرق الأوسط، والمركز 526 على مستوى العالم".

وأضاف: الجامعة حققت بذلك إنجازًا يؤكد تميزها البحثي، ويعكس كفاءة وتميز إدارتها وأساتذتها وطلبتها.

وأشاد بتصدّر الجامعة قائمة الجامعات في مجال أبحاث طب الأسنان؛ حيث جاءت الثالثة وطنيًا، والرابعة عربيًا، والسابعة على جامعات الشرق الأوسط؛ وكذلك الثالثة وطنيًا بأبحاثها في علم الحيوان والأنف والأذن والحنجرة وعلم الأمراض.

وهنّأ أمير منطقة جازان منسوبي الجامعة وطلبتها بهذه المناسبة، راجيًا من الجميع بذل أقصى الجهد والعمل الدؤوب؛ لتحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأن تواصل الجامعة تطورها وتميزها محليًا ودوليًا.

جامعة جازان
محمد بن ناصر
Scimago

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