"محمد بن ناصر" يشيد بحصول جامعة جازان على المركز الـ12 بتصنيف Scimago

وقال أمير المنطقة: "لقد اطلعنا على ما حققته جامعة جازان من مراتب متقدمة في تصنيف Scimago بحصولها على المركز 12 على الجامعات السعودية، والمركز 44 على الجامعات العربية، والمركز 88 على جامعات دول الشرق الأوسط، والمركز 526 على مستوى العالم".