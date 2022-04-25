"محمد بن ناصر " يفتتح مركز الأمير تركي بن ناصر لصغار طيف التوحد بجازان

وتضمن الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة كلمة للأمير فيصل بن تركي بن ناصر رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية للتوحد، أوضح فيها أن افتتاح المركز يأتي امتداداً للخدمات التي تقدمها الجمعية منذ تأسيسها على يد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز من خلال المراكز التابعة لها ليكون المركز الرابع على مستوى المملكة بعد الثلاثة المراكز السابقة في كل من الرياض وجدة والدمام والتي تقدم خدماتها لأكثر من ٤٥٠ مستفيداً ومستفيدة.