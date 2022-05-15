"محمية الإمام تركي بن عبدالله".. أحد أهم مسارات هجرة الطيور الربيعيَّة والخريفيَّة

وتُعدُّ المحمية أحد أهم مسارات هجرة الطيور للعديد من الأنواع؛ كالصقر الحرِّ، والشاهين، والحبارى، والزقزاق، والعويسق، إذْ تكون الهجرة على مرحلتين، الأولى: ربيعية، والأخرى: خريفية، تقطع فيها الطيور المهاجرة سنوياً آلاف الكيلو مترات بحثاً عن الغذاء والأماكن الأكثر أمناً لأعشاشها.