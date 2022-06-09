محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُخصص 79 موقعًا لتربية المناحل

وأكدت الهيئة أنه لا يمكن اتخاذ أي موقع آخر غير المواقع المحددة في الخريطة، وسيتم إبلاغ جميع مقدمي التصاريح بإحداثيات المواقع مع التصاريح وإرسالها لهم قريباً، مع إمكانية زيادة عدد الخلايا بحسب ما هو موضح في تصريح وزارة البيئة والمياه والزراعة.