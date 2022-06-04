محورية رأس المال البشري في رؤية المملكة.. على مائدة "سوق العمل" الليلة

يتناول برنامج "سوق العمل"، في حلقته التي تبث مساء اليوم السبت، عرض محورية رأس المال البشري في رؤية المملكة 2030 بعد صدور تقرير منجزات رؤية المملكة 2030 للعام الماضي، والذي يستعرض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي على مختلف الأصعدة، بما يشمل الإنجازات المتعلقة بتنمية رأس المال البشري، وفي مقدمتها مبادرة توطين المهن.
ويحل المستشار في الموارد البشرية أسامة الشمري ضيفاً في الأستديو للحديث عن أهمية رأس المال البشري في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وكيف تساهم التحولات التنموية التي تعيشها المملكة في تطوير سوق العمل.
وسيسلط "الشمري" الضوء على دور شركات الموارد البشرية في تسريع وتيرة التنمية في قطاع العمل .
وسيكون ملف التسرب الوظيفي حاضرًا ضمن فقرات حلقة اليوم، حيث يستضيف البرنامج شذى النفيسة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شذى للاستشارات، ورضوان الجلواح مستشار الموارد البشرية، ليتحدثا عن أثر التسرب الوظيفي على المنشآت والقطاع.
وسيتم التركيز خلال هذه الفقرة على العوامل المساهمة في زيادة معدلات التسرب الوظيفي، بالإضافة إلى ارتفاع في معدلات التسرب الوظيفي في ظل التحولات الاقتصادية وزيادة الاستثمار الأجنبي في المملكة، وكيف تستطيع المنشآت الحفاظ على الخبرات التي تعمل لديها، وأثر تلك الظاهرة على استيعاب أعداد الخريجين الجدد في سوق العمل .
وتتضمن بقية فقرات البرنامج أهم أخبار قطاع الموارد البشرية والاستقدام، والجديد بشأن الأرقام والإحصائيات حول مؤشرات سوق العمل السعودي.
ويُعد "سوق العمل" من البرامج التلفزيونية الأولى التي تعالج قضايا وملفات سوق العمل، من خلال الحوار مع المسؤولين والمختصين في قطاع الموارد البشرية والاستقدام، ويُعرض البرنامج في تمام العاشرة مساءً كل سبت.