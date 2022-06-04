محورية رأس المال البشري في رؤية المملكة.. على مائدة "سوق العمل" الليلة

يتناول برنامج "سوق العمل"، في حلقته التي تبث مساء اليوم السبت، عرض محورية رأس المال البشري في رؤية المملكة 2030 بعد صدور تقرير منجزات رؤية المملكة 2030 للعام الماضي، والذي يستعرض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي على مختلف الأصعدة، بما يشمل الإنجازات المتعلقة بتنمية رأس المال البشري، وفي مقدمتها مبادرة توطين المهن.