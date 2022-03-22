محورية "قضية فلسطين" والتصعيد الحوثي.. تفاصيل كلمة وزير الخارجية من "إسلام آباد"

ودعا الشعب الأفغاني إلى الإسهام في بناء مستقبل بلادهم؛ من خلال الحوار بين مكوناته كافة، ونبذ ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية كمأوى أو ملاذ للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية، واحترام حقوق الإنسان.