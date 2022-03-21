مخاطر تهديد الحوثيين لإمدادات النفط تجاوزت السعودية إلى العالم.. فمتى يتحرك لحماية مصالحه؟

وتدرك دول العالم جيدًا أن النفط هو الوقود الأساسي للاقتصاد العالمي، وأن أي اختلال جوهري في إمداداته سيُعرِّض الاقتصاد العالمي لأزمة خانقة، والعالم على شفير أزمة على هذا المستوى حاليًا بسبب التبعات الناجمة عن الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وما استتبعه من فرض الدول الغربية وأمريكا عقوبات اقتصادية على روسيا، ومن بينها قطاع الطاقة؛ ومن المحتمل أن يتقلص إنتاج روسيا من البترول والغاز؛ وهو ما حدا بقادة الدول الكبرى إلى مناشدة السعودية الاستمرار في دورها التاريخي في المحافظة على استقرار أسواق الطاقة. ورغم هذه الظروف التي يمر بها العالم، التي تنذر بوقوع أزمة اقتصادية نتيجة التقليص المحتمل لإمدادات النفط، ودور السعودية المحوري في تجنبها، يستمر الحوثيون في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، وتستمر دول العالم في ردود أفعالها الواهنة حيالها دون تغيير جدي يرقى إلى مستوى خطورتها.