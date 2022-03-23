مختصة بمستشفى رعاية تكشف عن مجموعة من النصائح الذهبية للحفاظ على كلى صحية

ونصحت "الحربي" باتباع مواعيد ثابتة ومحددة للطعام، مع توزيع وجباتك على عدة وجبات صغيرة الحجم يوميًّا ومنظمة بما يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، وعمليات الأيض.. ولا تتخلَّ عن وجبة إفطارك يوميًّا، مع إعطاء مساحة أكبر للخضراوات والسلاطات على المائدة بصفة يومية. وعدم الإسراف في التركيز على تناول البروتينات والأطعمة الدهنية، وتجنب الأملاح، وتحديد استهلاك البروتينات؛ باعتبار أن أكثر نوعين غذائيين قد يسببان الأذى للكلى -إن لم يتم ضبطهما بشكل سليم- هما: البروتينات، والموالح. فاتباع نظام غذائي يعمل على زيادة كمية البروتينات المتناولة عن الحد المسموح ولفترة طويلة، قد يساهم في زيادة تعرض الكلى للأذى، كما أن في اتباع حميات خاصة عالية البروتين أو تغذية الرياضيين بشكل خاطئ، قد يعرض الكلى للأذى الشديد.