مختصون: تحقيق 22 جائزة عالمية في "آيسف" دليل على جودة المخرجات التعليمية

فيما عبّرت الطالبة أبرار عبدالرزاق هوساوي عن رأيها بقولها قد تبدو المشاركة في منافسات محلية أو دولية فكرة معقدة لا تخلو من الضغوط والصعوبات بالنسبة للبعض، لكني أرى أن عدم وجود "هدف قصير المدى" مثل الفوز بمسابقة أو المشاركة بمبادرة معينة، يصعّب تحقيق "أهداف طويلة المدى" وهنا تكمن أهمية "التدرج بالجوائز"، من وجهة نظري، فهي فكرة يطبقها كثير من المؤسسات التي تهتم بتحفيز مشاركيها بالجوائز القيمة، التي تزداد قيمتها أكثر وأكثر مع تقدم المراحل وزيادة صعوبتها، فهي تضمن لك وجود طموح أو هدف آخر يناسب مستواك لتعلقه في سقف آمالك التي تطمح للوصول إليها، وترتقي إليها في نهاية المطاف بعد السعي والاجتهاد، هذه الفكرة كان لها من الآثار الإيجابية الكثيرة على حياتي، مثل بداياتي مع إدارة التعليم ممثلة قسمي النشاط والموهوبات، بالتعاون مؤسسة موهبة، والمسابقات التي تقدمها كانت المتطلبات صغيرة والجوائز مناسبة للمسابقة، لذلك لم أستثقل فكرة المشاركة بالمراحل الأولى مثلاً، ومرحلةً بمرحلة وخطوةً بخطوة، ازدادت المراحل صعوبة، وازددت أنا معها قوة وثقة من الناحية الشخصية، وعلماً ومهارة من النواحي الأكاديمية".