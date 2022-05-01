مختصون يُحَذّرون من الإسراف في تناول حلوى العيد للأطفال

طالَب أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، الأسر بضبط كمية الحلوى لأطفالهم لكي لا تتجاوز الحد المسموح به ثم المقبول ثم المستثنى استثناءً ضروريًّا ليوم العيد.
وأكد الخضيري في تغريدة من حسابه بتويتر، ضرورة "أن تكون قطع الحلوى صغيرة الحجم؛ لأن الإنسان نفسيًّا يشعر بأنه تناول كمية أكبر حسب عدد القطع".
من جهته أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن "العيد لا يعني حلويات فقط؛ بل هو فرحة للطفل: مبلغ بسيط، تلوين، مسابقات، ألعاب، مشاركة الأهل.. إلخ".
وأضاف في تغريدة عبر حسابه بتويتر بعنوان "عيد بلا حلويات مُصَنّعة" أن "الطفل مرآة والديه في كل شيء"؛ أفلا يستطيعان إبعاده عن الحلويات والاستعاضة بالتمر والفواكه والمشروبات الصحية.