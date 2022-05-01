مختصون يُحَذّرون من الإسراف في تناول حلوى العيد للأطفال

من جهته أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن "العيد لا يعني حلويات فقط؛ ‏بل هو فرحة للطفل: مبلغ بسيط، تلوين، مسابقات، ألعاب، مشاركة الأهل.. إلخ".