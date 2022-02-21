مختص: استخدام "المصاعد" في البنايات الخالية من السكان يُشكِّل خطورة بالغة

حذَّر خبير السلامة أحمد الشهري من خطورة استخدام المصاعد الكهربائية في البنايات المهجورة التي لا يوجد بها سكان، أو هي تحت الإنشاء.

وأشار عبر "سبق" إلى أن مكمن الخطورة يتمثل في استخدام المصعد في هذه الأماكن الخالية من السكان أو الأشخاص القاطنين الذين يمكن لهم في حالة وجودهم تقديم المساعدة عند احتجاز شخص ما في المصعد.

وقال "الشهري" إن المصاعد الكهربائية يعتريها العطل المفاجئ، والخلل المتكرر، وانقطاع التيار الكهربائي الذي يتسبب أحيانًا في عملية احتجاز خطرة عندما يكون الأشخاص الموجودون بداخله بمفردهم في تلك البناية. وتزداد تلك الخطورة أكثر عندما لا يعلم أحد بوجودهم في ذلك المصعد.. وتزداد الخطورة رعبًا عندما لا تسعفهم شبكة الاتصال لطلب المساعدة والإنقاذ.

واختتم حديثه بضرورة تناوب استخدام المصعد في البنايات والمنشآت الخالية، وعدم الصعود دفعة واحدة، وذلك ببقاء شخص خارج المصعد قادر على طلب المساعدة عند أي طارئ. ويمكن في حال الضرورة عندما يكون الشخص بمفرده في تلك الأماكن المهجورة أن يُشعر مَن هو قريب منه برسالة أو اتصال قبل وبعد استخدام المصعد؛ ليحيط نفسه بنسبة عالية من الأمان والسلامة بعد مشيئة الله.