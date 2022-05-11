مختص: التعاون بين "التعليم" والجهات ذات العلاقة ضرورة لإنهاء الاختناقات المرورية حول المدارس

وبيّن "الشهري"، أن هناك بعض الإجراءات التي يمكن أن تخفف من وقع تلك المعاناة أو ربما تحيلها إلى الماضي بإذن الله -عز وجل-، منها: ضرورة تضافر الجهود بين الوزارة والجهات ذات العلاقة المباشرة والمؤثرة في تلك المواقع، ووضع لوائح تنسيقية بين إدارات المدارس، وخاصة إدارات المجمعات المدرسية لوضع آلية تفويج زمني متدرج للانصراف تضمن انتفاء الانصراف الجماعي المؤثر على انسيابية الحركة المرورية للسيارات، إضافةً إلى ضبط جودة النداء على الطالبات بما يضمن الوضوح التام والمؤثر في تسريع عملية الخروج.