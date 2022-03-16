مختص تربوي يقترح أن تكون الدراسة في رمضان عن بعد

وقال المختص التربوي عماد الشريف: " الأحد القادم ينطلق الفصل الدراسي الثالث لأول مرة في نظامنا التعليمي السعودي خلال العام الدراسي الواحد، وسوف يكون جزءاً منه في شهر رمضان المبارك بواقع ١٧ يوماً، وعند الحديث عن استمرار الدراسة حضورياً في هذا الشهر الفضيل، قد يتفق معي الكثير حول خصوصيته التي يتفرد بها عن بقية شهور السنة، ففيه عبادة الصيام التي تشرع على كل مسلم، وهذه العبادة مما لا شك فيه تؤثر على طاقة الجسم، بل حتى على مستوى التركيز الذهني العقلي للإنسان، لما سيشعر به الصائم من تعب وإرهاق نتيجة الإمساك عن الطعام والشراب".