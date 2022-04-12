مختص: حادثة شجار جدة ليست استثنائية.. وهي مجرد عراك

وقال "الشهري": عراك مجرد يتوقع حدوثه في هذه المرحلة السنية ولا يرتقي لظاهرة العنف أو الجريمة بكافة صورها و إنما اختلافٌ جر إلى تلاسنٍ ثم تشابك، شاء القدر أن يكون فيه سبباً لنهاية حياة ذلك الطالب، و الذي نسأل الله العلي القدير أن يعوضه خيراً في دنياه و أن يجبر مصاب والديه وأن يجعله ذخراً لهم .