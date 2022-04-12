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مختص: حادثة شجار جدة ليست استثنائية.. وهي مجرد عراك

شدد على ضرورة تضافر الجهود الصادقة لصيانة الجيل الجديد
مختص: حادثة شجار جدة ليست استثنائية.. وهي مجرد عراك
أحمد العبدالله
أحمد العبدالله

أعرب خبير السلامة المدرسية أحمد الشهري عن قناعته بأن حادثة الشجار التي وقعت بإحدى المدارس في مدينة جدة مؤخرًا وتوفي بسببها أحد الطلاب؛ ليست حادثة استثنائية في حيثياتها و لا مسبباتها.

وقال "الشهري": عراك مجرد يتوقع حدوثه في هذه المرحلة السنية ولا يرتقي لظاهرة العنف أو الجريمة بكافة صورها و إنما اختلافٌ جر إلى تلاسنٍ ثم تشابك، شاء القدر أن يكون فيه سبباً لنهاية حياة ذلك الطالب، و الذي نسأل الله العلي القدير أن يعوضه خيراً في دنياه و أن يجبر مصاب والديه وأن يجعله ذخراً لهم .

وأضاف خبير السلامة المدرسية لـ"سبق": هناك مسببات و محفزات و أوساط هيأت لذلك التنافر في تلك الصروح التعليمية و الممتد إلى خارجها، و من بينها خلو تلك الحواضن التعليمية من البرامج الكافية و الأنشطة الداعمة و المرافق الحاضنة التي تسهم في تفريغ الطاقة السلبية التراكمية مما أسفر عن وجود مؤثرات عديدة يشترك فيها المجتمع بكافة مفاصله.

وأردف "الشهري": الوسط المجتمعي معنيٌ بمسببات حدوث ذلك الأمر و معنيٌ أيضاً بالمشاركة الفاعلة في التصدي لتلك المسببات .

وتابع: يجب أن تكون النظرة لذلك الحدث نظرة شمولية في الأسباب و العلاج، ولا يجب أن تكون تلك النظرة متقوقعة حول البيئة التعليمية.

و اختتم "الشهري" حديثه بأن تضافر الجهود الصادقة في صيانة ذلك الجيل والمحافظة على مكتسباته سوف تخلق الفرق المأمول.

جدة
أحمد الشهري
وفاة طالب

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