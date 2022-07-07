مختص محذرًا: 8 أخطاء شائعة قد يرتكبها الحجاج مرضى السكري يوم عرفة
حذر استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، من 8 أخطاء شائعة قد يرتكبها الحجاج من مرضى السكري في الحج ويوم عرفة تتمثل في الإجهاد النفسي يوم عرفة دون إعطاء الجسد كفايته من الراحة، وهذا الأمر قد يعيق الحفاظ على نسبة توازن السكر في الدم.
وأضاف البروفيسور الأغا أنه يجب أن يحرص مريض السكري على عدم الاحتراق النفسي وعدم الحرص على قياس نسبة السكر عدة مرات في اليوم، وهذا مؤشر غير صحي فالقياس عدة مرات في اليوم أثناء أداء الفريضة يعطي انعكاسًا إيجابيًا على وضع المريض الصحي مع مرضه، ثالثًا عدم الاهتمام بتناول الماء والسوائل بشكل معتدل ومطلوب للمحافظة على ترطيب الجسم نتيجة الانشغال الروحاني.
وواصل؛ وهنا يجب أن يحرص مريض السكري على تناول الماء والعصائر الطازجة ويبتعد عن المشروبات الغازية بجانب الحد من تناول مشروبات الكافيين كالشاي والقهوة.
وقال الأغا إن رابع الأخطاء الشائعة عدم حرص مرضى السكري على تقسيم الوجبات والاكتفاء بالوجبات الرئيسية، وهذا ربما يعيقهم وقد يعرضهم لا قدر الله لانخفاض نسبة سكر الدم.
خامساً: تجاهل التواجد في أماكن الظل أو استخدام الشمسية، فذلك قد يسبب لمريض السكري عدم الارتياح أو التعرق الزائد مما قد يجعله في حالة عدم الاستقرار النفسي.
وتابع "الأغا" أن سادس الأمور هي عدم أخذ الأدوية في مواعيدها لظروف الانشغال في المشاعر، فيجب على مرضى النمط الأول استخدام الأنسولين، كما تم وصف ذلك من الطبيب المعالج، وأيضًا مرضى النمط الثاني فعليهم استخدام الأدوية دون تجاهل، أما سابع الأخطاء الشائعة هي عدم إعطاء جانب النوم الصحي الاهتمام المطلوب، فقلة النوم قد تجعل الجسم أكثر مقاومة للأنسولين، والشعور بالجوع والرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات والأطعمة السكرية.
واستطرد: ثامناً وأخيرًا السير حافي القدمين داخل المخيم أو على الأسطح الساخنة في بعض المواقع داخل المشاعر المقدسة، وهذا قد يؤثر على القدمين ويتسبب في بعض الجروح، فمعروف أن مرض السكري يتسبب في تأخر التئام الجروح، وقد تسوء حالة الجروح والخدوش الصغيرة بسرعة، لذا يجب استخدام الأحذية المناسبة وارتداء الجوارب القطنية.
وختم الأغا قائلًا: يؤدي عدم انضباط السكر في الدم إلى حدوث العديد من المشاكل الصحية، لذا يجب الحرص على تجنب العوامل التي تؤدي إلى عدم انضباط السكر في الدم، مع الكشف والمتابعة وقياس معدل سكر الدم باستمرار للمحافظة على الوضع الصحي، حتى يتمكن مريض السكري من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة وبعيداً عن أي متاعب جسدية ونفسية.