مختص محذرًا: 8 أخطاء شائعة قد يرتكبها الحجاج مرضى السكري يوم عرفة

وتابع "الأغا" أن سادس الأمور هي عدم أخذ الأدوية في مواعيدها لظروف الانشغال في المشاعر، فيجب على مرضى النمط الأول استخدام الأنسولين، كما تم وصف ذلك من الطبيب المعالج، وأيضًا مرضى النمط الثاني فعليهم استخدام الأدوية دون تجاهل، أما سابع الأخطاء الشائعة هي عدم إعطاء جانب النوم الصحي الاهتمام المطلوب، فقلة النوم قد تجعل الجسم أكثر مقاومة للأنسولين، والشعور بالجوع والرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات والأطعمة السكرية.