مختص: مواقع التواصل واقع افتراضي غيّر حياتنا.. والأطفال أكثر عرضة للتنمر من خلالها

وعن إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي؛ قال "العامر": مواقع التواصل الاجتماعي غيّرت حياتنا جذريّاً، فبتنا اليوم قادرين على التواصل مع بعضنا رغم الأميال التي تفصلنا، كما بتنا اليوم أكثر معرفةً وإدراكاً من أمسنا، فأيام من البحث في الكُتبِ في سبيلِ معرفةِ معلومةٍ أبدلته دقائقٌ من البحثِ في الإنترنت للوصولِ إلى المعلومة، ومن ناحية أخرى، إحدى أهمّ الإيجابيّات في مواقعِ التواصل الاجتماعي هي سرعة نشرِ المعلومات.