مختص يتوقّع تراجع أسعار العقار بعد انخفاض القروض السكنية لـ38%

وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري: وصلت أسعار العقار إلى مستويات متضخمة جداً تفوق قدرة غالبية المستهلكين إن لم يكن جميعهم، لافتاً إلى أن القروض العقارية بدأت تنحدر نزولا للشهر الـ 6 على التوالي، والتي مثّلت أكبر داعم لارتفاع أسعار العقار ما بين الأعوام 2019-2021.