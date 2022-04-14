"مختص" يحذّر من خطر بائعي السوبيا المتجولين: أمراض معدية قد تسبب سرطانات

حذر أخصائي أول سموم "مجدي جمل الليل"، من بائعي السوبيا المتجولين من الوافدين والمجهولين، وطالب بالابتعاد عما يعرضونه؛ لوجود ميكروبات تحتوي على مخلفات آدمية من سوء نظافة العاملين وسوء المياه المستخدمة.
وتساءل "جمل الليل" هل يحمل العاملون المجهولون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض؟ فلك أن تتخيل أن جميع الأمراض المعدية من أيدي العاملين قد تنتقل للزبائن، ويمكن حدوث نمو فطريات وأعفان قد تفرز سموم أفلاتوكسين التي قد تسبب سرطانات.
وأوضح "جمل الليل" أن السوبيا المخمرة بسبب إضافة السكر والخبز أو الزبيب أو الشعير والخميرة، قد تحتوي على نواتج غير مرغوبة فيها شرعًا.
وبيّن أن المقولة الدارجة "طول عمرنا نشرب من سوبيا الشارع ما صار لنا شي" ليست مقياسًا.
وأشار إلى أن الجهات المختصة تبذل جهودًا في القبض على المصانع العشوائية؛ محذرًا من العواقب الوخيمة التي تنتج عن أضرار السوبيا بسبب إضافة كميات كبيرة من السكر.
وأردف "جمل الليل": يتم وضع أكياس السوبيا وعليها شعار لصانعين مشهورين في السوبيا، وكلها تزوير، وإذا ارتضيت أن تشرب هذا المشروب؛ فالأفضل تحضيره في المنزل أو من مصدر موثوق.