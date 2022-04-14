"مختص" يحذّر من خطر بائعي السوبيا المتجولين: أمراض معدية قد تسبب سرطانات

وتساءل "جمل الليل" هل يحمل العاملون المجهولون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض؟ فلك أن تتخيل أن جميع الأمراض المعدية من أيدي العاملين قد تنتقل للزبائن، ويمكن حدوث نمو فطريات وأعفان قد تفرز سموم أفلاتوكسين التي قد تسبب سرطانات.