مختص يوضح محاذير وتعليمات استخدام المياه لدائرة التبريد في السيارة

وأضاف "الفضل": السبب وراء ذلك هو عدم معرفة سائل التبريد وتركيبته المخصصة والذي يسمى بالدول الباردة مانع التجمد Antifreeze، وفي الدول المعتدلة والحارة يطلق عليه سائل التبريد Coolant، هو عبارة عن محلول كيميائي ويتميز بخواص فريدة عن غيره من السوائل من مجموعة المواد: الأولى (الجليكول)، وهي أهم مادة داخل نظام دورة التبريد في السيارة؛ حيث لا يمكن أن تتجمد إلا عند درجات حرارة منخفضة ما يقارب ٦٠ درجة تحت الصفر ولا تغلي إلا عند درجات حرارة عالية تتجاوز ١٣٥ درجة فوق الصفر بحيث يمنع التجمد في فصل الشتاء وأيضًا يمنع الغليان في فصل الصيف.