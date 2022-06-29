مختص: 8 نصائح للمرأة الحامل التي ترغب في أداء الحج

وقال "براشا"، إن الحامل في الحج قد تكون معرّضة لعديدٍ من المخاطر الصحية، نتيجة نقص مناعة الجسم خلال الحمل، وأيضًا نتيجة الزحام الشديد وطبيعة الجو والمجهود الكبير الذي يجب أن تقوم به، وهذه المخاطر تشمل التعرض لضربات الشمس، احتمالية التعرض للاحتكاك الجسدي نتيجة التزاحم، مع صعوبة الحركة في الحمل، الإنهاك الشديد نتيجة للمشي لمسافات طويلة، الذي قد يتسبب أيضًا في آلام أسفل الظهر، بل في حدوث انقباضات رحمية، لذا يُنصح بالوجود في أماكن الظل والبرودة، واستخدام الشمسية في أوقات الظهيرة لتفادي أشعة الشمس المباشرة، وتجنب أماكن الازدحام.