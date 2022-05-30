محليات
مختفٍ منذ شهرين.. اتصالات وصور للمفقود "الغامدي" تطمئن ذويه بسلامته
بعد ساعات من نشر "سبق" خبر اختفائه
قاد خبر نشرته "سبق"، اليوم، عن اختفاء الشاب عبدالعزيز الغامدي منذ شهرين، العديد من الأشخاص الذين شاهدوه خلال اليومين الماضيين، للتواصل مع ذويه عبر الرقم المعلن للاتصال، مؤكدين أنه بصحة جيدة.
وقال ذووه لـ"سبق": "لله الحمد اطمأننا على عبدالعزيز بعد أن فقدنا الأمل عقب اختفائه منذ شهرين"، مبينين أن عدداً من الأشخاص تواصلوا معهم، ولحسن الحظ أحدهم قام بتصويره منذ يومين، الأمر الذي ضمد جراح ذويه.
وأضافوا "ما زلنا نبحث عنه وبإذن الله سنجده"، مؤكدين أنه فقد عند خروجه من المنزل بحي الربوة بالرياض، لافتين إلى أنه يعاني من اعتلالات نفسية.
وناشدوا من يجد أي معلومة إبلاغ الجهات الأمنية المختصة أو التواصل على الرقم (0555252415).