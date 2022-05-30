مختفٍ منذ شهرين.. اتصالات وصور للمفقود "الغامدي" تطمئن ذويه بسلامته

‏وقال ذووه لـ"سبق": "لله الحمد اطمأننا على عبدالعزيز بعد أن فقدنا الأمل عقب اختفائه منذ شهرين"، مبينين أن عدداً من الأشخاص تواصلوا معهم، ولحسن الحظ أحدهم قام بتصويره منذ يومين، الأمر الذي ضمد جراح ذويه.