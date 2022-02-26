مخرج فيلم "رؤية وطن": حكينا النقلة الحضارية في السعودية

استعرض المخرج السعودي سعد عادل في فيلمه القصير "رؤية وطن"، الذي أطلقه يوم التأسيس 22 فبراير، النقلة الحضارية التي تشهدها البلاد.

وقال "عادل": القيادة حين حددت 22 فبراير كيوم للتأسيس؛ فقد أنصفت جزءًا مهمًّا من تاريخنا المجيد في هذا الفيلم القصير، الذي تم تصويره في قرية الشعراء التراثية، بتعاون كاتب العمل سلطان الشملاني، وبطولة كل من أسامة الزهراني وبدر الحافي ومحمد القحطاني".

وأضاف: نقلنا من خلال الفيلم النقلة التاريخية التي تمر بها البلاد على كل الأصعدة والمستويات، والتي تأتي وفق استراتيجيات الرؤية الطموحة 2030؛ حيث اجتهدنا من خلال السيناريو في تقديم دعوة لكل مهتم بالاطلاع والقراءة على تاريخ وحاضر ومستقبل البلاد، وزيارة نقاط التغيير في المملكة العربية السعودية، وتلمس التغييرات عن قرب، وعدم الاكتفاء بما تبرزه وسائل الإعلام.

وأردف: "يدور الفيلم حول ترك سفاسف الأمور والنظر في المصلحة العامة بكل وطنية وإخلاص وأمانة".

وشكر أفراد العمل من كتاب وممثلين وداعمين، ووجه الدعوة لكل مهتم بالإنتاج السينمائي بضرورة إنتاج عدد كبير من الأفلام القصيرة التي تُبرز النقلة التاريخية وبهجة الشعب السعودي بتحديد 22 فبراير لتخليد يوم التأسيس المبارك، وتلك التغييرات المستقبلية التي تتم وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وقد حضر حفل تدشين الفيلم لفيف من المهتمين بصناعة الأفلام القصيرة والإعلاميون.