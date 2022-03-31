مخزون غذائي وتوافر للسلع.. أسواق حائل تكثف استعداداتها لرمضان

تنافست أسواق منطقة حائل الغذائية، بتوفيرها للمخزون الغذائي للسلع الرمضانية بمختلف أنواعها وأصنافها، وسط إقبال كبير من المتسوقين من مواطنين ومقيمين؛ لشراء احتياجاتهم من مستلزمات شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، مع إطلالة شهر رمضان المبارك.
وعملت الأسواق التجارية والغذائية على تكثيف عرضها للسلع الرمضانية بكميات وفيرة وأصناف متعددة بخيارات متنوعة، التي يزيد عليها الإقبال من المستهلكين خلال الشهر الكريم من خلال توفير المعجنات والرقائق والعصائر والحلويات، وكذلك أسواق الخضار واللحوم الطازجة وغيرها من المنتجات الغذائية وسط إجراءات تنظيمية احترازية توفر للمتسوق الراحة والأمان أثناء تسوقه.
وتميّزت أسواق التمور بحائل لعرضها لأجود التمور التي تشتهر بها منطقة حائل من تمور الحلوة والخلاص والسكري والحمراء والفنخاء وغيرها، لما تشهده أسواق التمور من حراك ملحوظ من المتسوقين لشرائها استعداداً لتقديمها في وجبة إفطارهم لشهر رمضان المبارك لما تحتوي عليه من قيمة غذائية عالية ومثالية لحاجة الجسم خاصة بعد جفاء الطعام للمعدة لعدة ساعات أثناء النهار.
وفي المقابل، شهدت أسواق الكماليات إقبالاً واسعاً من المتسوقين والمتسوقات لشراء الأواني والمستلزمات لتجهيز الطابع الرمضاني السنوي من الفوانيس والجلسات الرمضانية التي اعتادها أهل المنطقة ليستحضروها خلال الشهر الكريم من كل عام.
ونفّذت "تجارة حائل" من خلال الفرق الرقابية، جولات على الأسواق والمراكز التجارية؛ للتأكد من وفرة السلع الرمضانية ومراقبة أسعارها ومدى التزام المنشآت بتطبيق أنظمة حماية المستهلك والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث استهدفت الجولات البالغ عددها أكثر من (1917) جولة الأسواق ومراكز بيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية والمستودعات التابعة لها بالمنطقة، وجرى خلالها ضبط عدد (32) مخالفة فورية، مؤكدة تكثيف العمل خلال شهر رمضان على إيجاد بيئة تجارية خالية من البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات، والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي.
وبدورها، أطلقت أمانة منطقة حائل عدة برامج رقابية مكثفة تنفذ حالياً بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، اشتملت على تكثيف الجولات الميدانية للفرق الرقابية بإشراف رؤساء البلديات على المنشآت الغذائية والمطاعم والبوفيهات ومحلات الجزارة؛ للتأكد من جودة وسلامة الأغذية وطرق تخزينها، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية كافة، مثل التباعد الاجتماعي وعدم استقبال أكثر من العدد المسموح به داخل المنشآت.
وأكد أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن البرامج الرقابية المكثفة التي وضعتها أمانة المنطقة يتم تقييمها بشكل يومي وفقا لمؤشرات أداء لقياس أداء البلديات والفرق الرقابية والمراقبين والتأكد من تحقيق مستهدفات تلك البرامج التي روعي فيها تشديد أعمال الرقابة من قبل البلديات والتأكد من طرق عرض وتخزين المواد الغذائية وسلامتها، وتطبيق إجراءات مراقبة درجات حرارة مقدمي خدمات طلبات التوصيل في المراكز التجارية بشكل مستمر وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام والالتزام بتفعيل تطبيق "توكلنا" ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق جميع التدابير الوقائية وإيقاع أقصى العقوبات بحق المخالفين.
وبيّن المهندس "الزايدي" أنه يتم العمل على إعداد وتنفيذ البرنامج الرقابي المتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك بتشديد الرقابة على محال الحلاقة ومغاسل الملابس ومحال الحلويات ومحال إعداد الولائم والمطابخ، للتأكد من تقيد العاملين باشتراطات الصحة والسلامة العامة وكذلك سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأشار إلى أن برامج المتابعة والرقابة الصحية تأتي انطلاقاً للتأكيد على السلامة الغذائية لقاصديها ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية ونظامية العاملين بها والتأكيد على خلوهم من الأمراض السارية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق مخالفي الأنظمة واللوائح البلدية، لافتاً الانتباه إلى المتابعة المستمرة والدائمة من الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، داعياً الجميع بالإبلاغ عن أية مخالفات تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة كالاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.