مخزون غذائي وتوافر للسلع.. أسواق حائل تكثف استعداداتها لرمضان

وأشار إلى ‏أن ‏برامج ‏المتابعة والرقابة الصحية تأتي انطلاقاً للتأكيد على السلامة ‏الغذائية ‏لقاصديها ومدى تطبيق ‏الاشتراطات الصحية ونظامية العاملين بها ‏والتأكيد ‏على خلوهم من الأمراض السارية وتطبيق ‏لائحة الجزاءات ‏والغرامات ‏بحق مخالفي الأنظمة واللوائح البلدية، لافتاً الانتباه إلى المتابعة المستمرة والدائمة من الأمير عبدالعزيز بن سعد بن ‏عبدالعزيز أمير المنطقة ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن ‏مقرن بن عبدالعزيز وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، داعياً الجميع بالإبلاغ عن أية مخالفات تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة كالاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.