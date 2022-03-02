مدارس تعليم الرياض تحتفي بأسبوع الموهبة والإبداع 2022م

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، للاحتفاء بالأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2022م تحت شعار "معًا لنشر ثقافة الموهبة والإبداع" خلال الفترة 24 -28 من شهر شعبان للعام الحالي 1443هــ.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن إقامة فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع، تأتي ضمن الأنشطة النوعيَّة المساندة لخطة عمل برامج الموهوبين والموهوبات، الهادفة إلى تعزيز نشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع التعليمي والمجتمع المحلي بمختلف فئاته.

من جهته دعا مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيل المدارس إلى تفعيل خطة الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2022م، وفق ما تضمّنته من أنشطة وفعاليات، من خلال الأنشطة التفاعلية المباشرة وغير المباشرة عبر المنصات الإلكترونية؛ مؤكدًا إيلاء البرنامج الوطني الرعاية والاهتمام لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وبيّن "العقيل" أن الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع برنامج تواصلي يقوم على مبدأ نشر ثقافة الموهبة والإبداع لدى مختلف فئات المجتمع؛ من خلال تقديم برامج وفعاليات متنوعة تُسهم في تقديم الرسائل التوعوية للتعريف بالموهوبين وحاجاتهم والبرامج المقدمة لهم، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية الموهوبين ورعايتهم.

وأكد "العقيّل" على إعداد تقرير موثق لجميع الفعاليات والأنشطة المنفذة في المدارس خلال الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع وإرساله عبر الرابط https://cutt.ly/aOnzZeq في موعد أقصاه 6 رمضان 1443هـ؛ لافتًا إلى أنه سيجري تكريم المدارس المشاركة والمتميزة في الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع.