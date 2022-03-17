مدارس تعليم المجمعة تُكمل استعداداتها لاستقبال الطلاب للدراسة الحضورية الأحد

أكملت مدارس تعليم محافظة المجمعة، استعداداتها لعودة جميع الطلبة الحضورية للفصل الدراسي الثالث 1443هـ؛ حيث تم توزيع المقررات الدراسية وتسديد احتياجها بالمعلمين والمعلمات، والتأكد من وسائل الأمن والسلامة، وتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المعتمد من هيئة الصحة العامة "وقاية".
وأكد مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، تطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المعتمد من هيئة الصحة العامة "وقاية" للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث، وإلغاء العمل بالنماذج التشغيلية، وعودة الأنشطة الصفية واللاصفية بناء على توجيه وزارة التعليم، والعمل على زيادة الدافعية للتعلم وتحقيق أهدافهم المستقبلية في مواصلة رحلة التعليم لمستقبل الوطن.
وحث "الملحم"، قيادات التعليم بالإدارة ولجنة الاستعداد ومديري ومديرات المدارس، على تذليل التحديات والعمل بما يحقق الأهداف المنشودة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، مع ضرورة التكامل بين الأسرة والمدرسة.
ورفع شكره للقيادة الحكيمة على ما توليه من الدعم الكبير واللا محدود للتعليم، كما قدّم شكره لوزارة التعليم على المساندة والدعم للإدارات لخدمة العملية التعليمية.
وأشاد "الملحم" بدور منسوبي ومنسوبات تعليم المجمعة وجهودهم المميزة، مقدمًا لهم ولأولياء الأمور (شركاء النجاح) الشكر؛ لقاء ما تحقق من نجاح في الفصل الدراسي الأول والثاني.