"مدارس جدة" جاهزة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث

أنهت إدارة تعليم جدة، استعداداتها لانطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي، غدًا لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة بمدارس تعليم جدة بمراحلها الدراسية المختلفة.
وقال المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع: كافة مدارس البنين والبنات، استعدت لاستقبال نحو نصف مليون طالب وطالبة؛ سيؤدون اختباراتهم النهائية بطمأنينة وفي بيئة ملائمة، ليتوجوا رحلتهم التعليمية لهذا العام بالنجاح والتفوق.
وطمأن أولياء الأمور والطلاب والطالبات إلى أن حجم الاستعدادات يعكس العناية والاهتمام على كل المستويات وفق منظومة عمل واضحة ودقيقة؛ مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية دور الأسرة وتعاونها المتكامل مع المدرسة، من خلال المتابعة الدائمة للأبناء في فترة الاختبارات.