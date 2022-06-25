"مدارس جدة" جاهزة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث

وطمأن أولياء الأمور والطلاب والطالبات إلى أن حجم الاستعدادات يعكس العناية والاهتمام على كل المستويات وفق منظومة عمل واضحة ودقيقة؛ مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية دور الأسرة وتعاونها المتكامل مع المدرسة، من خلال المتابعة الدائمة للأبناء في فترة الاختبارات.