مدارس مسك تعلن عن حرمها الجديد بمدينة الأمير محمد بن سلمان

وتشتمل مرافق المدرسة العامة على ثلاثة مسارح احترافية تصل سعة أكبرها إلى ٨٥٠ شخصًا ومعرضًا للأعمال الثقافية. كما تستضيف المرافق ٢٩ رياضة أولمبية صيفية، إضافة إلى الرياضات الإلكترونية والأكاديميات المتخصصة في الجولف والكارتينج والفروسية. ويوجد مسبحان أولمبيان بطول ٢٥ و٥٠ مترًا وقاعة رياضية بها ١٢ ملعبًا متعدد الاستخدامات، وقاعة للجمباز وملعبان من العشب الاصطناعي منفذان وفقًا لمعايير الفيفا، ومضماران لألعاب القوى الأولمبية بطول ٤٠٠ متر، مع العديد من المناطق الخارجية والداخلية للتمارين الخفيفة، كل ذلك ضمن بيئة طبيعية مزروعة بأكثر من ١٠٠٠ شجرة.