"مدارك" توقع اتفاقية شراكة مع دار نوماد البريطانية

وقّعت شركة "مدارك" للنشر والتوزيع، اليوم اتفاقية شراكة مع دار "نوماد" البريطانية، لتعزيز النشر المشترك والتوزيع لإصداراتها في المملكة المتحدة والقارة الأوروبية، وذلك على هامش معرض لندن للكتاب.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون لزيادة نطاق التوزيع من خلال نشر إصدارات الشركتين في الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، وترجمة الأعمال النوعية إلى اللغة الإنجليزية واللغة العربية، بالإضافة إلى زيادة الانتشار للطرفين، والتعاون المشترك لتقديم مشروعات ثقافية نوعية.
ووقّع الاتفاقية عن "مدارك" للنشر والتوزيع، الرئيس التنفيذي للشركة خالد العتيق، ومؤسس "نوماد" للنشر، ماكس سكوت.
وأكد "العتيق" أن "الاتفاق تحقيق لاستراتيجية "مدارك" في التوسع والانتشار خارج المنطقة العربية، واستهداف أسواق جديدة نراهن فيها على جودة المنتج المعرفي والثقافي".
وأضاف أن الاتفاق استمرارًا لدور "مدارك" للنشر في مشروعها للتعرف على الحضارات عبر خط الترجمة "مزون" الذي بدأ قبل عدة سنوات وترجم أكثر من مائة عنوان إلى اللغة العربية، من 11 لغة مختلفة، والذي توج هذا الجهد بحصول "مدارك" على جائزة التميز كأفضل دار لمسار الترجمة لعام 2021 في معرض الرياض الدولي للكتاب.
وعبّر ماكس سكوت عن سعادته بالتعاون مع "مدارك" للنشر بوصفها أهم دور النشر في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون المشترك يأتي ضمن تطوير صناعة النشر في العالم.