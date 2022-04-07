"مدارك" توقع اتفاقية شراكة مع دار نوماد البريطانية

وأضاف أن الاتفاق استمرارًا لدور "مدارك" للنشر في مشروعها للتعرف على الحضارات عبر خط الترجمة "مزون" الذي بدأ قبل عدة سنوات وترجم أكثر من مائة عنوان إلى اللغة العربية، من 11 لغة مختلفة، والذي توج هذا الجهد بحصول "مدارك" على جائزة التميز كأفضل دار لمسار الترجمة لعام 2021 في معرض الرياض الدولي للكتاب.