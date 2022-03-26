"مُدانة ويجب وقفها".. متحدث الاتحاد الأوروبي: الاعتداءات الحوثية: تقوّض جهود إنهاء الحرب

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يُدين بشدة الهجمات في جدة وأماكن أخرى تَبَنتها جماعة الحوثي من اليمن. الهجمات على المدن والبنية التحتية المدنية غير مقبولة، ويجب أن تتوقف.