"مدخلي": إعلان ولي العهد عن الأولويات الوطنية للبحث والتطوير يعكس الرؤية العظيمة واستشراف المستقبل الواعد

وأضاف "مدخلي": أن إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار تعد من أبرز الممكنات التنظيمية والتطويرية للقطاع ، فضلاً عن تعزيز الرقابة على أداء البحث العلمي والابتكار، فضلاً عن التوسع في بناء الشراكات الإستراتيجية الفاعلة مع المؤسسات البحثية العالمية المتقدمة بما يخدم الركائز الأساسية الأربع -آنفة الذكر- وبما ينعكس في الوقت ذاته إيجابًا على تطوير الإستراتيجية الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، والتي سيجري الإعلان عنها في مرحلة لاحقة، وما يتبعها من إطلاق برامج وطنية طموحة قائمة على البحث والتطوير والابتكار بما يُسهم في التغلب على التحديات الكبيرة التي تواجه المملكة والعالم أجمع.