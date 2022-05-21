مدخل الرياض الشمالي .."رسمة ولو جبر خاطر"!

فعلاوة على أن تصميمه غريب جدًا؛ حيث أُسس من التفاف واحد لا يخدم سوى القادم من الجنوب للشمال، ولا يتفرع يمينًا وشمالاً ، ولا يخدم القادم من الشمال للجنوب في الالتفاف للأحياء الجديدة النرجس والعارض، إلا أنه صامت لا يحكي عن هوية العاصمة برسمة فنية، أو هيكل جمالي يرمز لتاريخ الرياض.