محليات
مدخل الرياض الشمالي .."رسمة ولو جبر خاطر"!
تصوير: عبدالله النحيط
يشاهد القادم لمدينة الرياض من الجهة الشمالية على طريق القصيم وتحديدًا قبل 500 متر من جامعة اليمامة، كوبري عبارة عن كتلة خرسانية صامتة لا تحمل أي منظر جمالي، ولا حتى إنارة ولا تشجير وكأنه مؤقت للطوارئ فقط.
فعلاوة على أن تصميمه غريب جدًا؛ حيث أُسس من التفاف واحد لا يخدم سوى القادم من الجنوب للشمال، ولا يتفرع يمينًا وشمالاً ، ولا يخدم القادم من الشمال للجنوب في الالتفاف للأحياء الجديدة النرجس والعارض، إلا أنه صامت لا يحكي عن هوية العاصمة برسمة فنية، أو هيكل جمالي يرمز لتاريخ الرياض.
ولأمانة منطقة الرياض نقتبس مطلع قصيدة الراحل الأمير عبدالرحمن بن سعود -رحمه الله- "كلمة ولو جبر خاطر .. وإلاّ سلام من بعيد"، ونقول : "رسمة ولو جبر خاطر"، لمقاومة التشوه البصري على الأقل !.