مدربة الغوص نسرين: موسم جدة أنعش السياحة البحرية بفعاليات متنوعة

وتفصيلاً، أوضحت المدربة "نسرين" أن هناك الكثير من الأنشطة البحرية بجدة إلا أن تسليط الضوء عليها عن كثب من خلال برامج موسم جدة جعلها متاحة لأكبر عدد من الناس، وذلك عبر الوصول السهل إليها من خلال التطبيقات ومواقع الحجوزات الرسمية التي تم توفيرها، وتجربتها بشكل آمن، وتحت إشراف الجهات المنظمة؛ وهو ما جعلها وجهة أولى في الموسم، وخصوصًا من الزوار القادمين من خارج جدة، الذين نشاهد على أغلبهم فرحة خوض التجربة لأول مرة، سواء في الغوص أو التجديف أو الفلاي بوردينق التي أصبحت رائجة بشكل كبير بين الشباب والشابات من محبي المغامرات.