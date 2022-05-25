مدغشقر تدعم طلب المملكة استضافة معرض إكسبو الدولي 2030

التقى المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، وزير الدفاع ووزير الخارجية بالإنابة لجمهورية مدغشقر ليون راكوتونيرينا، في العاصمة أنتاناناريفو.