مدغشقر تدعم طلب المملكة استضافة معرض إكسبو الدولي 2030

التقى المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، وزير الدفاع ووزير الخارجية بالإنابة لجمهورية مدغشقر ليون راكوتونيرينا، في العاصمة أنتاناناريفو.
وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعقب اللقاء، أعلن وزير الدفاع ووزير الخارجية بالإنابة بجمهورية مدغشقر، أن بلاده بتوجيهات من فخامة الرئيس تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة معرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض.
من جهته، عبر "قطان"، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين.