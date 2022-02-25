"مدني عفيف" يحيل حادثة انفجار صهريج بنزين للجهات الأمنية

باشرت فِرق الدفاع المدني بمحافظة عفيف اليوم حادثة انفجار صهريج محروقات داخل حي سكني بالمحافظة، وتم إخماد النيران، وتأمين الموقع، ونجاة المجاورين للحادثة من أي إصابات رغم شدة الانفجار بفعل الغازات البترولية المحبوسة داخله.

ووفقًا للمعلومات فإن الصهريج يعود لمحطة وقود، وكان يُستخدم لمادة البنزين، وبعد عمليات ترميم للمحطة تم إخراجه واستبداله بغيره، وكان الصهريج الكبير ممتلئًا بالغازات البترولية؛ وهو ما أسفر عن انفجاره من جهات عدة مُحدثًا دويًّا سمعه أغلب سكان المنطقة.

وعلمت "سبق" أن فِرق الدفاع المدني أحالت الحادثة للجهات الأمنية نظرًا لوجود شبهة حول عمليات غير نظامية، ومن غير مختصين، جرت في جسم الصهريج؛ وهو ما أدى لانفجاره؛ وذلك لاستكمال التحقيقات حولها، ومحاسبة المتسبب في ذلك إن ثبتت الشبهات.