"مدني ينبع" يدعو إلى اتخاذ الحيطة من مخاطر الألعاب والمفرقعات النارية في العيد

وطالب أولياء الأمور بضرورة مراقبة أطفالهم، وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب، أو العبث بها، أو الانجراف خلف رغباتهم باقتنائها، ولاسيما أن أصنافًا كثيرة منها ذات قوة تفجيرية شديدة، وتفتقر لأبسط مقومات الأمان والسلامة في استخدامها؛ ما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًّا في حال تعرُّضها لدرجات الحرارة العالية، أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة، أو الضغط عليها.. داعيًا الجهات كافة ذات العلاقة لمراقبة الأسواق، والتصدي لمحاولات بيع هذه الألعاب المتفجرة الخطرة. مهيبًا بالآباء والأمهات إلى أن يحرصوا على سلامة أبنائهم، وعدم الاستهانة في ذلك؛ إذ إنها قد تُفسد فرحتهم، مع ضرورة عدم الانصياع لرغبات الأطفال في اقتنائها.