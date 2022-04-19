"مدن" تدشن المرحلة الرابعة من نظامها البيئي

وتابع: من أبرز مخرجات المرحلة الرابعة هي تشغيل و صيانة 11 محطة جودة هواء ثابتة، وإعداد التقارير الدورية لجودة الهواء، فضلاً عن تشغيل و تطوير الأنظمة الإلكترونية التابعة للنظام، وعرض بيانات جودة الهواء و الأحوال الجوية على شاشات العرض الموجودة بالمدن الصناعية الرئيسية، كما تم ربط بيانات جودة الهواء بأنظمة برنامج المدن الذكية الذي يجري تنفيذه في كل من المدينة الصناعية الثانية بالرياض و المدينة الصناعية الثانية بالدمام.