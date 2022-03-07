"مدن" تستعرض خدمات تعزيز الاستدامة الصناعية في معرض الدفاع العالمي

استعرضت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، خدماتها في تعزيز الاستدامة الصناعية وتحقيق ريادتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ وذلك خلال جناحها المشارك في "معرض الدفاع العالمي 2022" المقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، في الرياض؛ بمشاركة عدد من كبرى الشركات العالمية.
وعرفت "مدن" زوار المعرض؛ بحزمة من الخدمات والمنتجات، والحوافز الصناعية المبتكرة؛ التي تعزز قاعدتها الإنتاجية؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوطين الصناعات العسكرية، وفتح أُفق أوسع لتوفير فرص عمل جديدة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد السالم، أن المشاركة تأتي انطلاقًا من رؤيتها بأن تكون الوجهة الاستثمارية المفضلة والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتكنولوجية، في إطار المبادرات المُسند تنفيذها إلى مدن في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".
وكشف مضي "مدن" بشكل حثيث لتطوير منتجات تحقق قيمة مضافة إلى جميع شركائها الصناعيين، تتمثل في أراضٍ صناعية وخدمية مكتملة المرافق تبدأ من 1,700م²، إلى جانب منتج المصانع الجاهزة بمساحات مختلفة تتراوح بين م 200 و1,500م² تنتشر في 21 مدينة صناعية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية وخدمات التمويل مُمثلة في منتجي أرض وقرض صناعي، ومصنع وقرض، ومنتج أسس، بما يدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويُمكن لعمل المرأة.
وأفاد أن "مدن" وفي إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تسعى إلى تنويع منظومتها الصناعية التي تتسق مع الأهداف الوطنية بتوطين قطاع الصناعات العسكرية، واحتضان المستثمرين المرخص لهم بالعمل في مجالات التصنيع الدفاعي والعسكري داخل المدن الصناعية التابعة لها.