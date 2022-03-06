"مدن" تستعرض منتجات وخدمات جاذبة للصناعات العسكرية بمعرض الدفاع العالمي

تشارك الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في "معرض الدفاع العالمي 2022" الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022م بالرياض، وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمدن المهندس خالد السالم، أن مشاركة الهيئة في معرض الدفاع العالمي تأتي انطلاقًا من رؤيتها بأن تكون الوجهة الاستثمارية المفضلة والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتكنولوجية، ويحقق النمو بشكل تكاملي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ويساهم في إيجاد فرص عمل جديدة بالشراكة مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار المبادرات المُسند تنفيذها إلى مدن في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".
وقال المهندس السالم: إن جناح "مدن" في المعرض يستعرض الخدمات والمنتجات والحوافز الصناعية المبتكرة التي تعزز قاعدتها الإنتاجية، في إطار الجهود المبذولة لتوطين الصناعات العسكرية وفتح أُفق أوسع نحو تحقيق مستهدفات رؤية "السعودية 2030" وتطلعاتها لتعزيز الاستدامة الصناعية وتحقيق ريادتها.
وأشار السالم إلى أن مدن تمضي بشكل حثيث لتطوير منتجات تحقق قيمة مضافة إلى جميع شركائها الصناعيين، تتمثل في: أراضٍ صناعية وخدمية مكتملة المرافق تبدأ من 1,700م²، إلى جانب منتج المصانع الجاهزة بمساحات مختلفة تتراوح بين 200م2 و1,500م² تنتشر في 21 مدينة صناعية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية وخدمات التمويل مُمثلة في منتجي أرض وقرض صناعي، ومصنع وقرض، ومنتج أسس، بما يدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويُمَكن لعمل المرأة.
وأكد أن "مدن" وفي إطار إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي؛ تسعى إلى تنويع منظومتها الصناعية التي تتسق مع الأهداف الوطنية بتوطين قطاع الصناعات العسكرية، واحتضان المستثمرين المرخص لهم بالعمل في مجالات التصنيع الدفاعي والعسكري داخل المدن الصناعية التابعة لها.
وأفاد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بأن المدن الصناعية تمكنت من جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة للصناعات الدفاعية الوطنية؛ إذ تضم المدينة الصناعية الثانية بالرياض شركة انترا للتقنيات الدفاعية العاملة في صناعة الطائرات بدون طيار، بحجم استثمارات وطنية يصل إلى 10 ملايين ريال، وتضم مدينة سدير للصناعات والأعمال مصنع حلول وتد الدفاعية العاملة في صناعة المنسوجات والملاجئ العسكرية والطبية باستثمارات سعودية كندية تقدر بنحو 45 مليون ريال؛ منوهًا إلى أن "مدن" تهتم منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات؛ إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.