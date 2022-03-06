"مدن" تستعرض منتجات وخدمات جاذبة للصناعات العسكرية بمعرض الدفاع العالمي

وأفاد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بأن المدن الصناعية تمكنت من جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة للصناعات الدفاعية الوطنية؛ إذ تضم المدينة الصناعية الثانية بالرياض شركة انترا للتقنيات الدفاعية العاملة في صناعة الطائرات بدون طيار، بحجم استثمارات وطنية يصل إلى 10 ملايين ريال، وتضم مدينة سدير للصناعات والأعمال مصنع حلول وتد الدفاعية العاملة في صناعة المنسوجات والملاجئ العسكرية والطبية باستثمارات سعودية كندية تقدر بنحو 45 مليون ريال؛ منوهًا إلى أن "مدن" تهتم منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات؛ إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.

