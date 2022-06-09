"مدن" و"كاوست" تطلقان برنامجاً بحثياً لدعم الابتكار بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وأضاف: البرنامج يأتي ضمن استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة، والإسهام في زيادة المحتوى لتأسيس شراكات متكاملة مع القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى مبادرات "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" لتنويع الاقتصاد الوطني، وإرساء مفاهيم التنمية المستدامة بالمملكة، لإيجاد نموذج ناجح للتعاون بين القطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية والعلمية، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على خلق الفرص الوظيفية، وتبني أُسس الابتكار، والتنويع وزيادة قاعدة عملائها، والوصول إلى أسواق جديدة، فضلاً عن إتاحة الوصول إلى القدرات والإمكانات التطبيقية التي توفرها جامعة "كاوست" منها: المعامل البحثية والمرافق التطبيقية ذات المستوى العالي، ودعم المواهب، والاستفادة من الأبحاث والخبرات العلمية، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصّصة، وحماية الملكية الفكرية، وتوفير الفرص التمويلية المُمكنة.