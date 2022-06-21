"مدن": 24 مصنعاً جاهزاً جديداً بمساحة 700م2 في حائل

وأفاد أن المدينة الصناعة بحائل تأسست عام 2003م على مساحة إجمالية 3.88 مليون م² منها 3 ملايين م2 مساحة مطورة، وتضم 117 عقداً صناعياً وخدمياً ولوجستياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس تشمل العديد من الصناعات ذات القيمة المضافة أبرزها: المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات الصيدلانية، وغيرها من الأنشطة، بالإضافة لتضمن المدينة الصناعية أنشطة تجارية وطبية لخدمة العاملين وزائري المدينة الصناعية.

وأفاد العبد الكريم أن المدينة الصناعية تتميز بموقعها الجغرافي بالقرب من مطار حائل الدولي على مسافة 15كم، و60 كم إلى محطة قطار حائل.