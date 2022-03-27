مدير الجامعة الإسلامية بإندونيسيا: ولي العهد دعم المرأة السعودية في كل المجالات

وقالت الدكتورة "كستاتي": "أنا جداً معجبة بما يقوم به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من خلال رؤية 2030 والتي دعمت المرأة السعودية في كل المجالات، ولا شك أن دعمها وتمكينها وإعطاء حقوقها فهو قرار شجاع ونرى اليوم السعودية تقدم قفزات عالية نحو التطوير والنماء فهي لا شك نتاج جهود أمير الشباب عراب رؤية السعودية".