مدير الجامعة الإسلامية بإندونيسيا: ولي العهد دعم المرأة السعودية في كل المجالات

أكدت مديرة الجامعة الإسلامية بمدينة فادانج منطقة سومطري الغربية بجمهورية إندونيسيا الدكتورة مرتين كستاتي، أن زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مهمة لتعميق أواصر التعاون بين البلدين في نشر الوسطية والاعتدال ومحاربة الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية التي شوهت سمعة الإسلام والمسلمين، مشيدة بجهود السعودية في اهتمامها بالإسلام والمسلمين ورعايتها للحرمين الشريفين.
جاء ذلك خلال تصريح صحفي لها بمناسبة زيارة وزير الشؤون الإسلامية لجمهورية إندونيسيا تلبيةً لدعوة وزير الشؤون الدينية الإندونيسي ياقوت خليل قوماس, وشهدت من خلالها لقاء نائب رئيس الدولة والمفتي والمسؤولين, حيث تحظى الزيارة باهتمام كبير من القيادة والشعب الإندونيسي.
وقالت الدكتورة "كستاتي": "أنا جداً معجبة بما يقوم به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من خلال رؤية 2030 والتي دعمت المرأة السعودية في كل المجالات، ولا شك أن دعمها وتمكينها وإعطاء حقوقها فهو قرار شجاع ونرى اليوم السعودية تقدم قفزات عالية نحو التطوير والنماء فهي لا شك نتاج جهود أمير الشباب عراب رؤية السعودية".
وثمّنت الدكتورة مرتين جهود المملكة العربية السعودية واهتمامها بالإسلام والمسلمين وتقديم العون والدعم لهم في كافة بلاد العالم ورعايتها للحرمين الشريفين وقاصديهما من المعتمرين والحجاج والزوار وكذلك رعايتها للمشاعر المقدسة ومشروعاتها الجبارة من أجل راحة ضيوف الرحمن، فلا شك أنها جهود جبارة وعمل كبير في خدمة الإسلام والمسلمين.
وفي ختام تصريحها رفعت مديرة الجامعة الإسلامية بجمهورية إندونيسيا الدكتورة مرتين كستاتي الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على ما يقدمان للإسلام والمسلمين, كما شكر وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على زيارته لإندونيسيا متمنية له طيب الإقامة في بلده الثاني, كما دعت المولى عز وجل بأن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه وجميع بلدان المسلمين.