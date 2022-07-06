مدير "بيئة مكة" يتفقد مسلخي العكيشية والمعيصم النموذجي ويقف على جاهزيتهما لموسم الأضاحي

عُقد اجتماع اليوم بين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، بحضور مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان الزهراني، ووكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد باحارث.
يأتي ذلك في إطار الاستعدادات النهائية الخاصة بموسم الحج بهدف تنسيق الجهود والتكامل لإنجاح أعمال الموسم.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن كافة الإجراءات والاستعدادات في جميع المسالخ التابعة للوزارة في العاصمة المقدسة اكتملت من أجل استقبال حجاج بيت الله والمواطنين والمقيمين لتلبية احتياجاتهم خلال أيام عيد الأضحى 1443 هجرية.
وأشار بأن خطة وبرنامج عمل الموسم في العاصمة المقدسة تضمنت تحديد المسؤوليات والواجبات والمهام لكل قطاع، حيث يعمل الجميع وفق خطة محكمة منذ بداية موسم الحج وحتى نهايته، وذلك بهدف بذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة .
وبعد الاجتماع، تفقد "الغامدي" مسلخي العكيشية الموسمي والمعيصم النموذجي ووقف على جاهزيتهما والاستعدادات الأخيرة لموسم الأضاحي كم وقف على حظائر الأغنام وتأكد من وفرتها وسلامتها وصلاحيتها لموسم الأضحية.
يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير كل الإمكانيات وأقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة، حيث إنها تتولى مع الجهات ذات العلاقة الإشراف على تشغيل ونظافة المجازر بالمشاعر المقدسة التي يتم تشغيلها عبر مشروع المملكة؛ للإفادة من الهدي والأضاحي، وفق أعلى الطاقات التشغيلية خلال الموسم، وهي خمس مجازر في منطقة المعيصم، مع تنظيم مراقبة دخول الماشية إلى المشاعر المقدسة، ووضع العديد من المراكز للمراقبة في أماكن مختلفة؛ لضمان عدم تسرب المواشي بطرق مخالفة، ومنع بيع اللحوم بساحات المجازر، ومنع الذبح العشوائي أو إقامة مسالخ عشوائية.