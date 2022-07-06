مدير "بيئة مكة" يتفقد مسلخي العكيشية والمعيصم النموذجي ويقف على جاهزيتهما لموسم الأضاحي

يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير كل الإمكانيات وأقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة، حيث إنها تتولى مع الجهات ذات العلاقة الإشراف على تشغيل ونظافة المجازر بالمشاعر المقدسة التي يتم تشغيلها عبر مشروع المملكة؛ للإفادة من الهدي والأضاحي، وفق أعلى الطاقات التشغيلية خلال الموسم، وهي خمس مجازر في منطقة المعيصم، مع تنظيم مراقبة دخول الماشية إلى المشاعر المقدسة، ووضع العديد من المراكز للمراقبة في أماكن مختلفة؛ لضمان عدم تسرب المواشي بطرق مخالفة، ومنع بيع اللحوم بساحات المجازر، ومنع الذبح العشوائي أو إقامة مسالخ عشوائية.