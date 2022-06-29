مدير بيئة مكة يرعى تخريج 84 متدربًا ومتدربة لمبادرة توطين مهنة الزراعة

رعى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، حفل تخريج ٨٤ متدربًا ومتدربة من رواد الزراعة، بعد اجتيازهم المرحلة التدريبية التي قامت بها الوزارة خلال المدة الماضية في كل من محافظة جدة والقنفذة، عبر مشروع "دراسات بناء وتعزيز القدرات الوطنية لامتهان حِرفة الزراعة"، من خلال تأهيل الشباب والشابات لامتهان هذه الحِرفة وتصنيع المنتجات الزراعية وتسويقها في المملكة.
وجاء ذلك بحضور مدير عام إدارة الإنتاج النباتي الدكتور محمد مذكر المطيري، ومدير مشروع توطين المهن الزراعية المهندس محمد هادي المطيري.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن مدة التدريب استغرقت ثلاثة أشهر شملت التدريب على المهارات السلوكية، وريادة الأعمال، والتخصص الذي تم اختياره، إضافة إلى التدريب العملي والميداني التطبيقي، مبينًا أنه بعد اجتياز المتدرب للمدة التدريبية بنجاح، يحصل على شهادة معتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للخريجين من خلال فريق مخصص للاستفسارات والإجابة عن تساؤلاتهم من قبل الخبراء.
وبيّن الغامدي أن دورتين أقيمتا في محافظة جدة، ودورة في محافظة القنفذة بمسمى "زراعة الفواكه الاستوائية" تشمل التدريب النظري والعملي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى توطين حِرفة الزراعة، وتأهيل القدرات الوطنية لسوق العمل في مجال الإنتاج الزراعي والخدمات الزراعية وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي علمي وعملي لامتهان حِرفة الزراعة.
وأشار إلى أن التوطين يأتي عن طريق تحسين الأداء من خلال التدريب على برامج علمية وتوعوية تؤهلهم لسوق العمل في مجال الزراعة.