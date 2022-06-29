مدير بيئة مكة يرعى تخريج 84 متدربًا ومتدربة لمبادرة توطين مهنة الزراعة

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن مدة التدريب استغرقت ثلاثة أشهر شملت التدريب على المهارات السلوكية، وريادة الأعمال، والتخصص الذي تم اختياره، إضافة إلى التدريب العملي والميداني التطبيقي، مبينًا أنه بعد اجتياز المتدرب للمدة التدريبية بنجاح، يحصل على شهادة معتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للخريجين من خلال فريق مخصص للاستفسارات والإجابة عن تساؤلاتهم من قبل الخبراء.