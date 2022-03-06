مدير تعليم الرياض: الدراسة في رمضان حضورية وستعلن المواعيد في حينها

أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن الدراسة في شهر رمضان المقبل ستكون حضورية إذ تأتي امتدادًا لأسابيع الفصل الدراسي الثالث الذي يبدأ يوم 17 من شهر شعبان الجاري، كاشفًا أنه ستعلن في حينه مواعيد بدء الدوام المدرسي ونهايته خلال الشهر المبارك.
وتفصيلاً، قال "الوهيبي" لقناة الإخبارية :"العودة في الفصل الدراسي الثالث في وقتها، وشهر رمضان فترة دراسة حضورية امتداد للفصل الدراسي حسب البرنامج الذي قررته واعتمدته وزارة التعليم، وبخصوص مواعيد الدراسة خلال الشهر الفضيل، موضحًا أنها ستعلن في حينها متى تبدأ ومتى تنتهي.
ومن المقرر أن تعود الدراسة حضوريًا في رمضان هذا العام؛ ضمن أسابيع الفصل الدراسي الثالث الذي يبدأ في 17 من شعبان الجاري الموافق ( 20 / 03/2022 ) وينتهي في الأول من شهر ذي الحجة الموافق (30 / 06/ 2022)، وذلك بعد توقف دام قرابة 14 عامًا دراسيًا، إذ شهد العام 1428 آخر سنة للدراسة في رمضان.
ولم تعلن وزارة التعليم بعد عن مواعيد بدء اليوم الدوام الدراسي وزمن الحصص الدراسية خلال الشهر الفضيل الذي تمتد فيه الدراسة إلى 24 من رمضان، الموافق ( 25 / 04/ 2022) وفقًا للتقويم الدراسي الجديد.
وأدى مليون طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم الأحد أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ١٤٤٣ هـ حضوريًا لجميع المراحل.
وقام "الوهيبي" بزيارة لعددٍ من مدارس المنطقة لمتابعة سير الاختبارات والاطمئنان على الخطط الموضوعة لسيرها بشكل جيد طيلة أيامها، متمنيًا التوفيق للطلاب والطالبات في هذه الاختبارات مؤكدًا أنهم مستقبل الوطن المشرق داعيًا جميع أولياء الأمور لتوفير البيئة المناسبة لاستذكار الطلاب والطالبات لدروسهم.