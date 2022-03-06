مدير تعليم الرياض: الدراسة في رمضان حضورية وستعلن المواعيد في حينها

ومن المقرر أن تعود الدراسة حضوريًا في رمضان هذا العام؛ ضمن أسابيع الفصل الدراسي الثالث الذي يبدأ في 17 من شعبان الجاري الموافق ( 20 / 03/2022 ) وينتهي في الأول من شهر ذي الحجة الموافق (30 / 06/ 2022)، وذلك بعد توقف دام قرابة 14 عامًا دراسيًا، إذ شهد العام 1428 آخر سنة للدراسة في رمضان.